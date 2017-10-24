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Индустриальный парк ММК за год привлек десять резидентов

УрБК, Магнитогорск, 24.10.2017. Индустриальный парк Магнитогорского металлургического комбината (ММК) пополняется новыми резидентами. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Индустриальный парк ММК был создан по инициативе руководства ПАО «ММК» в сентябре прошлого года. В связи с переездом калибровочного производства на метизную площадку ОАО «ММК-МЕТИЗ» на территории бывшего калибровочного завода высвобождаются производственные площади. И теперь на них могут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса, в распоряжении которых остается большая часть производственной инфраструктуры», — рассказывает старший менеджер по развитию бизнеса ОАО «ММК-МЕТИЗ» Рустем Абсатаров.



ООО «НПО «МеталлЭнерго» — один из первых резидентов, разместивших своё производство на площадях парка.



Обладая мощной инжиниринговой базой, компания изготавливает нестандартное оборудование для самых разных производственных процессов. Ведет деятельность полного цикла — от проектирования агрегата до его изготовления и монтажа. В адрес ПАО «ММК» НПО «МеталлЭнерго» поставляет оборудование для доменного цеха.



Директор компании Дмитрий Кирюхин пояснил преимущества, которые стали решающими в выборе производственной площадки именно на территории индустриального парка. Во-первых, хорошее состояние производственных помещений с необходимым подъемным оборудованием. Во-вторых, доступная энергетическая инфраструктура. В-третьих, пропускной режим и охрана объекта, что для нашей компании очень важно.



«Площадка индустриального парка отличается максимальной степенью готовности и отвечает всем нашим потребностям», — делится директор ещё одного из резидентов ООО «Вектор-М» Олег Фролов.



«За год с момента создания индустриального парка ММК удалось привлечь десять арендаторов — это предприятия малого и среднего бизнеса. Главные преимущества площадки — низкая арендная ставка, вдвое ниже среднерыночной по Магнитогорску. Есть большой запас по энергоресурсам: природному газу, технической воде, электричеству. Внушительный парк подъемно-транспортного оборудования, железнодорожные тупики, охраняемый периметр. После признания на федеральном уровне и получения аккредитации в Минпромторге получили возможность давать резидентам налоговые льготы — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. Все это в совокупности обеспечивает хорошие условия для старта нового или развития уже действующего производства», — заявил директор индустриального парка Владимир Дрёмов.



«По своей сути, индустриальный парк ММК — главный в Магнитогорске работающий механизм поддержки малого и среднего бизнеса, занимающегося производством. И он успешно действует, обладает большим потенциалом и готов индивидуально обсуждать условия сотрудничества с каждым потенциальным резидентом», — говорится в сообщении.

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