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В Намибии носорог напал на браконьера

В национальном парке Этоша на севере Намибии носорог напал на браконьеров и обратил их в бегство. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Охотник Лютени Мухарукуа (Luteni Muharukua) с товарищами приехал в Этошу, чтобы добывать рога носорогов для продажи. Они пользуются спросом в Азии, где из них готовят традиционные снадобья, якобы помогающие от лихорадки, ревматизма и множества других болезней.



Браконьеры не заметили носорога, поэтому он смог напасть на них первым. Вместе с другими охотниками Мухарукуа бросился бежать, но споткнулся и упал. Животное нагнало его и повредило браконьеру ногу.

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