Дайджест
В Намибии носорог напал на браконьера
24 октябрь 2017 (10:21)
В национальном парке Этоша на севере Намибии носорог напал на браконьеров и обратил их в бегство. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Охотник Лютени Мухарукуа (Luteni Muharukua) с товарищами приехал в Этошу, чтобы добывать рога носорогов для продажи. Они пользуются спросом в Азии, где из них готовят традиционные снадобья, якобы помогающие от лихорадки, ревматизма и множества других болезней.
Браконьеры не заметили носорога, поэтому он смог напасть на них первым. Вместе с другими охотниками Мухарукуа бросился бежать, но споткнулся и упал. Животное нагнало его и повредило браконьеру ногу.
Охотник Лютени Мухарукуа (Luteni Muharukua) с товарищами приехал в Этошу, чтобы добывать рога носорогов для продажи. Они пользуются спросом в Азии, где из них готовят традиционные снадобья, якобы помогающие от лихорадки, ревматизма и множества других болезней.
Браконьеры не заметили носорога, поэтому он смог напасть на них первым. Вместе с другими охотниками Мухарукуа бросился бежать, но споткнулся и упал. Животное нагнало его и повредило браконьеру ногу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Хабаровском крае тигр напал на охотника
- Брэд Питт подвергся нападению шоумена Виталия Седюка
- Браконьеры отравили более 80 слонов в национальном парке Хванге
- В московском парке лось снова напал на человека
- В камерунском заповеднике браконьерами убито более 400 слонов
Loading...