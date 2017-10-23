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В Екатеринбурге директора «Империи авто» осудили на 5 лет за хищение 8,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал директора ООО «Империя авто» Дмитрия Кочурова виновным в хищении чужого имущества на общую сумму 8,5 млн руб.



Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, в марте 2014 он зарегистрировал ООО «Империя авто». Одним из основных видов деятельности общества являлось оказание посреднических и консультационных услуг. Впоследствии мужчина арендовал для своего предприятия офисные помещения и площадки для хранения автомобилей, расположенные на улице Донбасской. Также он разместил в средствах массовой информации соответствующую рекламу о деятельности фирмы.



Выполняя управленческие функции в коммерческой организации, Д. Кочуров выстроил следующую модель ведения финансовой деятельности компании: нанятые сотрудники, действовавшие на основании доверенности, осуществляли поиск клиентов, нуждающихся в предоставлении посреднических услуг при реализации подержанных автомобилей.



«После это при устном согласовании с директором предприятия сотрудник заключал с продавцом автомобиля агентский договор, по условиям которого ООО обязуется по поручению продавца автомобиля совершить от его имени юридические и фактические действия по продаже машины за определенную, установленную договором стоимость. Далее продавец для осуществления действий по реализации автомобиля на основании акта приема-передачи передавал в ООО транспортное средство, после продажи которого злоумышленник должен был передавать вырученные деньги продавцу с отчетом о выполнении обязательств по договору — в нем также прописывалось установленное компании вознаграждение. На самом деле, директор компании Кочуров после реализации автомобилей присваивал денежные средства себе, оставляя клиентов безе денег и автомобилей», — говорится в сообщении.



Органами предварительного следствия руководителю ООО «Империя авто» предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 8,5 млн руб.



23 октября Орджоникидзевский районный суд вынес обвиняемому приговор, в соответствии с которым мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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