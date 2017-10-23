Новости дня

Застройщики будут перечислять средства в компенсационный фонд через АКБ «Российский капитал»

УрБК, Москва, 23.10.2017. Номинальный счет Фонда защиты прав дольщиков для приема взносов застройщиков открыт в АКБ «Российский капитал». Об этом сообщает пресс-служба Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).



Напомним, что Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года.



В случае банкротства застройщика за счет средств компенсационного фонда будет осуществляться выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства либо финансирование мероприятий по завершению реализации проектов жилых комплексов.



«В соответствии с законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при банкротстве девелоперов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» все застройщики обязаны осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% от каждого договора долевого участия», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: