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Застройщики будут перечислять средства в компенсационный фонд через АКБ «Российский капитал»
23 октябрь 2017 (17:05)
УрБК, Москва, 23.10.2017. Номинальный счет Фонда защиты прав дольщиков для приема взносов застройщиков открыт в АКБ «Российский капитал». Об этом сообщает пресс-служба Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Напомним, что Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года.
В случае банкротства застройщика за счет средств компенсационного фонда будет осуществляться выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства либо финансирование мероприятий по завершению реализации проектов жилых комплексов.
«В соответствии с законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при банкротстве девелоперов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» все застройщики обязаны осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% от каждого договора долевого участия», — говорится в сообщении.
Напомним, что Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года.
В случае банкротства застройщика за счет средств компенсационного фонда будет осуществляться выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства либо финансирование мероприятий по завершению реализации проектов жилых комплексов.
«В соответствии с законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при банкротстве девелоперов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» все застройщики обязаны осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% от каждого договора долевого участия», — говорится в сообщении.
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