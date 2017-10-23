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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской компании «Юнилэнд-Алко»
23 октябрь 2017 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Юнилэнд-Алко» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 20 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Алкоторг», сумма исковых требований составляет 4 млн 291 тыс. руб.
Напомним, ООО «Юнилэнд-Алко» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.
Летом 2016 года компания приобрела убыточную сеть из 144 алкомаркетов под брендом «Семь пятниц» в Екатеринбурге, однако через год продала ее нижегородской сети «Бристоль», которая зашла в уральскую столицу в феврале 2017 года.
Соответствующий документ поступил в суд 20 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Алкоторг», сумма исковых требований составляет 4 млн 291 тыс. руб.
Напомним, ООО «Юнилэнд-Алко» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.
Летом 2016 года компания приобрела убыточную сеть из 144 алкомаркетов под брендом «Семь пятниц» в Екатеринбурге, однако через год продала ее нижегородской сети «Бристоль», которая зашла в уральскую столицу в феврале 2017 года.
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