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В Свердловской области завершена уборочная кампания

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. В Свердловской области завершена уборочная кампания. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



По данным министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, валовый сбор зерна в этом году в регионе составил 807 тыс. т, картофеля — 232 тыс. т, овощных культур — 404 тыс. т. По всем культурам урожайность выше, чем в прошлом году.



В этом году аграрии перевыполнили план по сбору кормовых культур для нужд животноводства, отметил министр. Заготовлено 32 центнера кормовых единиц на одно животное при плане в 30 центнеров.



«Сезон полевых работ в Свердловской области был несколько осложнен погодными условиями. Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Но в итоге удалось вовремя и в полном объеме убрать весь урожай», — рассказал Дмитрий Дегтярев.



В 2017 году общая посевная площадь в Свердловской области, как и в предыдущие годы, превысила 800 тыс. гектаров.

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