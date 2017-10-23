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Из-за резкого снижения порога ввозной пошлины на посылки «Почта России» может потерять 16 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.10.2017. ФГУП «Почта России» может потерять 16 млрд руб. в год при резком снижении порога ввозной пошлины на международные почтовые отправления (МПО). Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор предприятия Николай Подгузов.



Сейчас порог беспошлинного ввоза для товаров в Россию в форме почтовых отправлений составляет 1 тыс. евро в месяц для одного человека, однако правительство РФ обсуждает вопрос о снижении суммы. Ранее «Почта России» предложила сократить его с 2019 года до 200 евро в месяц, до 100 евро в месяц с 2020-го и до 50 евро с 2021-го.



«Очевидно, что резкое снижение порога чревато уменьшением покупательской активности граждан на иностранных интернет-площадках и, как следствие, падением потоков отправлений через «Почту России» не менее чем на 15%. Согласно этим цифрам, наши убытки могут составить до 16 млрд руб. в год. Если такого рода порог будет введен, нам необходимо понимать, как мы компенсируем потенциальное выпадение доходов», — рассказал он.



При этом темпы уменьшения пошлины должны соответствовать темпам снижения в странах Евросоюза, считает он.



«В противном случае, могут быть организованы альтернативные каналы входа товара в нашу страну. В результате государство может не достичь фискальной цели, а отечественная интернет-торговля не получит равных условий с внешними игроками», — добавил Николай Подгузов.



По его словам, основной риск при снижении показателя связан с необходимостью выработки нового легкого сервиса по ее выплате для потребителей.

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