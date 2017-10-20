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ГИБДД и власти Екатеринбурга обсуждают запрет на транзитный проезд грузового транспорта в городе

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Администрация Екатеринбурга и Управление ГИБДД Свердловской области прорабатывают запрет на транзитный проезд грузового транспорта на территории города. Об этом сообщили сегодня представители сразу обеих структур.



«Запрет вступит в силу, когда все ответственные структуры придут к согласию. Вместе с ГИБДД внимательно посмотрим схемы расстановки знаков. У нас и сегодня запрещено движение грузового транспорта на некоторых участках и мостах. Движение в Екатеринбурге нужно продолжать ограничивать», — рассказал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгений Архипов в эфире «Город. FM».



Об ограничении движения в городе большегрузного транспорта сегодня также высказался начальник Управления ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин во время пресс-конференции в Екатеринбурге.



«Я начал задавать вопросы: а что у нас с грузовым транспортом? Почему иногда грузовой транспорт, полуприцеп идет по улице Токарей? Она у нас очень свободная? Он идет дальше на Таватуйскую. Начинаем смотреть — на большинстве участков нет дорожных знаков. Мы с администрацией города переговорили на эту тему, они разрабатывают сейчас схему, чтобы установить дорожные знаки. Тогда уже будем работать по запрету. Представляете, 100 грузовиков, фур, предположим, уйдет из города. Это уменьшит заторовую ситуацию? Наверное, уменьшит, и дорожных происшествий меньше будет», — прокомментировал он.



В ближайшее время муниципальные власти поставят знаки о запрете транзитного проезда на двух развязках ЕКАДа, принадлежащих муниципалитету. После этого муниципалитет обсудит с региональным минтрансом вопрос об установке аналогичных знаков на областных развязках ЕКАДа на территории области.



Отметим, что на сегодняшний день запрет на транзитный проезд большегрузного транспорта действует в центре Екатеринбурга. Несмотря на это, фуры можно встретить и на центральных улицах. Дело в том, что на территории муниципалитета разрешен проезд большегрузного транспорта, которые обслуживают торговые сети. Как ранее писал УрБК, требование к большегрузам искать наикратчайший путь к зоне выгрузки товара в центре города остается формальным, и фуры беспрепятственно ездят по его территории.

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