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С начала года выручка за новые легковые авто в России выросла на 13%
20 октябрь 2017 (17:04)
УрБК, Москва, 20.10.2017. Суммарный объем выручки от продаж новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2017 года вырос на 13% и составил 1,4 трлн руб. Об этом сообщает «Автостат».
«Суммарный объем выручки от продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев 2017 года составил 1,4 трлн руб. Это на 13% превышает результат годичной давности (1,24 трлн руб.)», — говорится в сообщении.
В частности, с января по сентябрь на российском рынке было реализовано 1,47 млн легковых автомобилей, что на 10,7% больше в годовом выражении. При этом средневзвешенная цена одного автомобиля за отчетный период выросла на 2,3% и достигла 1,34 млн руб.
Эксперты агентства также прогнозируют, что суммарный объем выручки от продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2017 года может составить порядка 2 трлн руб.
«Суммарный объем выручки от продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев 2017 года составил 1,4 трлн руб. Это на 13% превышает результат годичной давности (1,24 трлн руб.)», — говорится в сообщении.
В частности, с января по сентябрь на российском рынке было реализовано 1,47 млн легковых автомобилей, что на 10,7% больше в годовом выражении. При этом средневзвешенная цена одного автомобиля за отчетный период выросла на 2,3% и достигла 1,34 млн руб.
Эксперты агентства также прогнозируют, что суммарный объем выручки от продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2017 года может составить порядка 2 трлн руб.
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