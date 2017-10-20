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В Екатеринбурге производитель молока «Норман» оштрафован на 150 тыс. рублей
20 октябрь 2017 (16:45)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа отклонили жалобу екатеринбургского предприятия «Норман» о наложении административного штрафа. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее Екатеринбургский отдел ведомства выявил ряд нарушений в цехе по производству молочной продукции ООО «Норман» (ул. Краснокамская, 108). По окончанию проверки юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений. Предприятию было необходимо разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, представив при этом документированную информацию об их разработке и внедрении.
«В связи с неисполнением предписания в установленный срок в отношении ООО «Норман» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ, который был передан в Арбитражный суд Свердловской области для решения вопроса о назначении юридическому лицу административного наказания», — говорится в сообщении.
Суд первой инстанции привлек ООО «Норман» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа подтвердили правоту Управления Роспотребнадзора.
Ранее Екатеринбургский отдел ведомства выявил ряд нарушений в цехе по производству молочной продукции ООО «Норман» (ул. Краснокамская, 108). По окончанию проверки юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений. Предприятию было необходимо разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, представив при этом документированную информацию об их разработке и внедрении.
«В связи с неисполнением предписания в установленный срок в отношении ООО «Норман» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ, который был передан в Арбитражный суд Свердловской области для решения вопроса о назначении юридическому лицу административного наказания», — говорится в сообщении.
Суд первой инстанции привлек ООО «Норман» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа подтвердили правоту Управления Роспотребнадзора.
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