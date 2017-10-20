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Глава ГИБДД Свердловской области пообещал штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. В Екатеринбурге со следующего сезона будут штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин.



«Велосипедистам дали полную свободу, они ездили по тротуарам, ограничивал их кто-то в этом? Нет. Тротуар — пешеходная зона. Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия, так как это становится угрозой», — пояснил Ю. Дёмин.



По его словам, в настоящее время ведомство запросило у администрации Екатеринбурга информацию о том, где в городе есть велодорожки, чтобы провести их ревизию.

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