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В Екатеринбурге собственник сети бургер-баров «Огонь» объявил о продаже заведения на ул. Ленина
20 октябрь 2017 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Директор сети бургер-баров «Огонь» Ян Кожан объявил на своей странице в соцсети о продаже одного заведения на ул. Ленина.
«Я продаю «Огонь» на Ленина. Каковы причины? Мой первый ресторанный опыт включал слишком много системных ошибок. Второй «Огонь» в этом смысле выше на голову. «Огонь» на Ленина зря ушел от первоначального формата, а идея маленького бара не зашла», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
Я. Кожан пояснил, что на месте бара «Огонь» откроется другой похожий проект — бургерная «А ты где?».
Напомним, в мае 2017 года директор бургер-бара «Огонь» Ян Кожан и группа инвесторов выкупили сеть ресторанов у основателя Андрея Фролова. По словам А. Фролова, причиной продажи сети стала нехватка денежных средств на развитие компании.
«Я продаю «Огонь» на Ленина. Каковы причины? Мой первый ресторанный опыт включал слишком много системных ошибок. Второй «Огонь» в этом смысле выше на голову. «Огонь» на Ленина зря ушел от первоначального формата, а идея маленького бара не зашла», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
Я. Кожан пояснил, что на месте бара «Огонь» откроется другой похожий проект — бургерная «А ты где?».
Напомним, в мае 2017 года директор бургер-бара «Огонь» Ян Кожан и группа инвесторов выкупили сеть ресторанов у основателя Андрея Фролова. По словам А. Фролова, причиной продажи сети стала нехватка денежных средств на развитие компании.
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