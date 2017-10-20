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В Екатеринбурге собственник сети бургер-баров «Огонь» объявил о продаже заведения на ул. Ленина

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Директор сети бургер-баров «Огонь» Ян Кожан объявил на своей странице в соцсети о продаже одного заведения на ул. Ленина.



«Я продаю «Огонь» на Ленина. Каковы причины? Мой первый ресторанный опыт включал слишком много системных ошибок. Второй «Огонь» в этом смысле выше на голову. «Огонь» на Ленина зря ушел от первоначального формата, а идея маленького бара не зашла», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).



Я. Кожан пояснил, что на месте бара «Огонь» откроется другой похожий проект — бургерная «А ты где?».



Напомним, в мае 2017 года директор бургер-бара «Огонь» Ян Кожан и группа инвесторов выкупили сеть ресторанов у основателя Андрея Фролова. По словам А. Фролова, причиной продажи сети стала нехватка денежных средств на развитие компании.

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