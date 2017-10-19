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Кольцовские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты на сумму 1,8 млн рублей
19 октябрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники Кольцовской таможни обнаружили в чемодане гражданина России, который собирался вылететь из Екатеринбурга в Стамбул, доллары США, евро, рубли и турецкие лиры на общую сумму 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Мужчина следовал на рейс через «зеленый коридор». При сканировании багажа таможенный инспектор обратил внимание на подозрительное содержимое. В результате таможенного досмотра выяснилось, что в сумке находились: 30 тыс. 640 долл. США, 170 евро, 12 тыс. руб. и 1 тыс. 430 турецких лир. Перемещение банкнот пассажир не оформил должным образом. Отсутствие пассажирской декларации он объяснил своим незнанием таможенного законодательства», — говорится в сообщении.
На месте был составлен акт таможенного досмотра, а денежные средства изъяты. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».
Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет.
«Мужчина следовал на рейс через «зеленый коридор». При сканировании багажа таможенный инспектор обратил внимание на подозрительное содержимое. В результате таможенного досмотра выяснилось, что в сумке находились: 30 тыс. 640 долл. США, 170 евро, 12 тыс. руб. и 1 тыс. 430 турецких лир. Перемещение банкнот пассажир не оформил должным образом. Отсутствие пассажирской декларации он объяснил своим незнанием таможенного законодательства», — говорится в сообщении.
На месте был составлен акт таможенного досмотра, а денежные средства изъяты. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».
Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет.
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