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Кольцовские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты на сумму 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники Кольцовской таможни обнаружили в чемодане гражданина России, который собирался вылететь из Екатеринбурга в Стамбул, доллары США, евро, рубли и турецкие лиры на общую сумму 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Мужчина следовал на рейс через «зеленый коридор». При сканировании багажа таможенный инспектор обратил внимание на подозрительное содержимое. В результате таможенного досмотра выяснилось, что в сумке находились: 30 тыс. 640 долл. США, 170 евро, 12 тыс. руб. и 1 тыс. 430 турецких лир. Перемещение банкнот пассажир не оформил должным образом. Отсутствие пассажирской декларации он объяснил своим незнанием таможенного законодательства», — говорится в сообщении.



На месте был составлен акт таможенного досмотра, а денежные средства изъяты. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».



Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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