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В Каменске-Уральском структура «Т Плюс» шесть лет требовала от местной жительницы погасить несуществующий долг

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Жительнице Каменска-Уральского шесть лет выставляли задолженность за фактически оплаченные коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного органа, в августе 2011 года жительница частного дома на улице Пролетарской оплатила услуги по горячему водоснабжению и отоплению за июль 2011 года в размере 3,7 тыс. руб. Денежные средства женщина перечислила на счет ООО «Свердловская теплоснабжающая компания».



Однако женщина не знала о смене исполнителя коммунальных услуг с 1 июля 2011 года. На смену «Свердловской теплоснабжающей компании» поставлять энергоресурсы в здание стало ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания».



При этом «Свердловская теплоснабжающая компания» и «Каменская теплоснабжающая компания» входят в структуру одной организации — ПАО «Т Плюс».



По результатам проверки прокуратура Каменска-Уральского в августе 2017 года внесла представление директору филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» с требованием устранить нарушение законодательства. В итоге задолженность за горячую воду и отопление за июль 2011 года из квитанции на оплату коммунальных услуг исключили только в сентябре 2017 года.



Отметим, что с 2015 года и по настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение в здание осуществляет филиал «УАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ».

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