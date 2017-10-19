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В Свердловской области появится программа по повышению финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. В Свердловской области появится программа по повышению финансовой грамотности. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала со ссылкой на заявление регионального министра финансов Галины Кулаченко.



Напомним, распоряжением правительства РФ утверждена стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы. Ее цель — содействие в формировании у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам, защита интересов потребителей финансовых услуг. В рамках стратегии планируется внедрять элементы финансовой грамотности в образовательные программы школ, вузов, разрабатывать необходимые информационные продукты, организовывать публичные мероприятия для различных категорий потребителей финансовых услуг. В стратегии обозначены «группы риска», на которые в первую очередь должны быть направлены мероприятия программы — люди с низким уровнем доходов, склонные к рискованному финансовому поведению, учащиеся, пенсионеры, инвалиды.



«Несмотря на то, что ключевым словом в названии программы являются «финансы», спектр этого документа очень широк. Поэтому важно, чтобы программа разрабатывалась сообща с министерством образования и науки, Минсоцполитики, департаментом молодежной политики и другими ведомствами региона. Надеюсь, что предложения ведомств будут сформированы в самое ближайшее время», — отметила Галина Кулаченко.

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