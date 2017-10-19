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В Екатеринбурге жители Эльмаша со вторника остаются без холодной воды

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад часть потребителей Эльмаша остаются на пониженном давлении подачи ХВС.



Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», авария произошла во вторник на водоводе диаметром 500 мм. С 13.00 специалисты отключили подачу ХВС по водоводу.



По некоторым данным, сейчас без холодной воды остаются потребители на улицах Корепина, Бабушкина, Электриков и проспекте Космонавтов. В том числе из-за ЧП на Эльмаше не работают детские сады.



Пока специалисты не могут сориентировать по срокам окончания ремонта.



«Водовод расположен на глубине 8 метров (обычная глубина заложения не превышает трех метров). Кроме того, над местом утечки и, соответственно, над местом проведения раскопочных работ, проходят воздушные линии электропередач. Для того, чтобы получить разрешение на работу в этом месте, бригады «Водоканала» прошли специальное обучение по технике безопасности. Работы продолжаются круглосуточно — когда завершается смена одной бригады, на место прибывает другая. Работы будут вести до восстановления ХВС в полном объеме», — прокомментировали в компании.



В пресс-службе МУПа отметили, что с понедельника в микрорайон привозят в автоцистернах питьевую воду. О времени и месте стоянки автоцистерн сообщают в УК или ТСЖ.

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