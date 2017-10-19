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Екатеринбургская епархия обжаловала решение арбитражного суда по делу о зданиях трех колледжей
19 октябрь 2017 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Екатеринбургская епархия подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Свердловской области, который не нашел оснований для передачи ей зданий трех колледжей в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в материалах суда.
Согласно документам, Екатеринбургская епархия РПЦ требовала от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
Согласно документам, Екатеринбургская епархия РПЦ требовала от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
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