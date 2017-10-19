Новости дня

На базе ММК состоится конференция «Специальная оценка условий труда. Итоги и проблемы»

УрБК, Магнитогорск, 19.10.2017. С 19 по 20 октября 2017 года во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) состоится межрегиональная конференция «Специальная оценка условий труда. Итоги и проблемы». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Организаторами мероприятия выступают правительство Челябинской области, Федерация профсоюзов Челябинской области, Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального округа, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области и ПАО «ММК».



На конференцию приглашены руководители и специалисты организаций города, ответственных за реализацию требований охраны труда. Участие в конференции примут представители Федерации независимых профсоюзов России, ПАО «ММК», Министерства труда и социальной защиты РФ, правительства Челябинской области, депутаты Государственной думы РФ.



В рамках конференции запланирована работа участников по секциям. Работа секции № 1 будет ориентирована на практику реализации законов и иных нормативных актов, устанавливающих правила, процедуры, критерии и нормативы проведения СОУТ. Площадка второй секции станет поводом для обмена мнениями по вопросам, связанным с практикой применения результатов СОУТ для установления работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, обеспечения и досрочного назначения работникам страховых пенсий.



Секция № 3 будет ориентирована на работу по практике реализации прав профсоюзов при проведении СОУТ. Открытие конференции состоится 19 октября в 13.00.



«На ММК вопросам охраны труда и промышленной безопасности традиционно уделяется большое внимание. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) ПАО «ММК» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. В первом полугодии текущего года на осуществление работ, связанных с лабораторно-инструментальными исследованиями при проведении специальной оценки условий труда, комбинатом было затрачено 11,8 млн руб. Общие затраты на охрану труда в первом полугодии 2017 года в ПАО «ММК» составили 325,7 млн руб.», — говорится в сообщении.



«Приятно, что Магнитогорск и Магнитогорский металлургический комбинат были выбраны в качестве площадки по проведению такого крупного регионального форума. ММК традиционно уделяет много внимания вопросам охраны труда и социальной политики. Думаю, подобный формат встречи позволит не только провести всесторонний обмен мнениями, но и получить ответы на многие интересующие вопросы», — отметил председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК Борис Семенов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: