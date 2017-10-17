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В Екатеринбурге пройдут публичные обсуждения новых спортивных трасс на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. В Екатеринбурге пройдут публичные обсуждения по проекту подготовки склонов ГЛК «Уктус» к строительству спортивных трасс. Соответствующее постановление главы городской администрации опубликовано на сайте органа местного самоуправления.



Проект предполагает появление на Уктусе трасс биг-эйра, слоупстайла и сноуборд-кросса. Публичные обсуждения пройдут через месяц, 17 ноября 2017 года, в 14.00 в здании администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а, каб. 339).

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