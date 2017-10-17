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В России могут запретить снимать наличные с анонимных электронных «кошельков»

УрБК, Москва, 17.10.2017. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает запрет на снятие наличных средств при помощи анонимных электронных средств платежа — «кошельков». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте российского кабинета министров.



Госдума рассмотрит документ, при принятии которого, впрочем, остатки денег физических лиц на его анонимных счетах по его же распоряжению могут быть переведены на счет юрлица либо индивидуального предпринимателя (ИП). Еще один вариант обналичивания — перевод на погашение долгов.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона даст возможность повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности, а также терроризма, при использовании неперсонифицированных электронных платежных средств.

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