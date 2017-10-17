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В Екатеринбурге движение по улице Кулибина станет односторонним
17 октябрь 2017 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. В Екатеринбурге движение транспорта по ул. Кулибина на участке от Студенческой до Комсомольской станет односторонним. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте горадминистрации.
МБУ «Центр организации движения» установит необходимые дорожные знаки, после чего новая схема вступит в силу.
Напомним, изначально на данной улице действовала схема с односторонним движением. Вернуть ее просили местные жители. Схема движения на ул. Кулибина изменится с начала ноября этого года.
МБУ «Центр организации движения» установит необходимые дорожные знаки, после чего новая схема вступит в силу.
Напомним, изначально на данной улице действовала схема с односторонним движением. Вернуть ее просили местные жители. Схема движения на ул. Кулибина изменится с начала ноября этого года.
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