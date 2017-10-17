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Горняки шахты «Межегейуголь» достигли лучшего результата по проходке среди предприятий ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Бригада Николая Денисова с подготовительного участка № 2 шахты «Межегейуголь» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) за 27 дней сентября прошла 1 тыс. 070 погонных метров горных выработок. Рекордных темпов проходки удалось достичь за счет улучшений в организации производственных процессов в шахте, сообщает пресс-служба холдинга.



«Показатели бригады Николая Денисова — лучший результат по проходке в истории угледобывающих предприятий ЕВРАЗа. Надеюсь, что километр пройденный горняками «Межегейугля» станет хорошим ориентиром для передовых бригад в Новокузнецке и Междуреченске», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Уголь» Сергей Степанов.



До сентября 2017 года проходческие работы велись параллельно, в двух спаренных забоях. В одном забое комбайн рубил уголь, а в другом проходчики с помощью анкероустановщика Fletcher крепили горную выработку. Однако процесс выемки занимал меньше времени, чем крепление выработки. Чтобы избежать простоев комбайна и увеличить темпы проходческих работ, начальник участка № 2 Александр Хлебников предложил параллельно вести работы не в двух, а в трех забоях.



Улучшения в организации труда принесли ощутимый эффект — комбайн теперь почти не простаивает, а в среднем за сутки бригада Денисова проходит 39 погонных метров горных выработок. Ранее среднесуточные показатели на участке № 2 составляли от 28 до 33 метров.



«Бригада Денисова побила рекорд, который был установлен на «Межегейугле» весной этого года. За март подготовительные бригады Сергея Сапрыкина и Александра Асинского с участка № 1 прошли по 1 тыс. 055 погонных метров каждая», — рассказали в пресс-службе.



Следует отметить, что для проведения горных выработок и добычи угля в новой шахте ЕВРАЗа применяется передовая технология камерно-столбовой отработки (КСО). Под землей работает горно-шахтное оборудование мирового производителя Caterpillar (США), а также самоходная колесная техника. По технологии КСО в угольной пачке нарезаются камеры, которые отделены друг от друга целиками, поддерживающими кровлю. После завершения проходческого цикла с помощью комбайна идет выемка целиков.



Глубина залегания отрабатываемого горняками «Межегейугля» пласта № 2 «Улуг» составляет 160 м. Ежемесячная добыча угля составляет в среднем 80 тыс. т. Это коксующийся уголь ценной марки Ж. По ряду показателей — низкая природная зольность, низкое содержание серы и фосфора, легкая обогатимость — уголь Межегейского месторождения превосходит все известные угли марки Ж в России.

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