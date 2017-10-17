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У члена Общественной палаты Екатеринбурга незаконно сняли деньги в банке «Точка»
17 октябрь 2017 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. У члена общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба незаконно сняли деньги в банке «Точка». Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«Сейчас с карточки банка Точка у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екб. Плачу в 99% случаев телефоном или часами. Обратился в банк, обещали запустить опротестование данных операций по снятию наличных (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — написал Алексей Беззуб, отметив, что средства были сняты в банкомате, расположенном в Гургаон в двадцати километрах от Дели.
В комментариях посетители отметили, что, вероятнее всего, Алексей Беззуб стал жертвой «скиммеров» (специальных накладок на устройства банкомата), когда снимал наличные в другом банкомате.
«Сейчас с карточки банка Точка у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екб. Плачу в 99% случаев телефоном или часами. Обратился в банк, обещали запустить опротестование данных операций по снятию наличных (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — написал Алексей Беззуб, отметив, что средства были сняты в банкомате, расположенном в Гургаон в двадцати километрах от Дели.
В комментариях посетители отметили, что, вероятнее всего, Алексей Беззуб стал жертвой «скиммеров» (специальных накладок на устройства банкомата), когда снимал наличные в другом банкомате.
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