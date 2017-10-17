У члена Общественной палаты Екатеринбурга незаконно сняли деньги в банке «Точка»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. У члена общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба незаконно сняли деньги в банке «Точка». Об этом он написал на своей странице в соцсети.«Сейчас с карточки банка Точка у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екб. Плачу в 99% случаев телефоном или часами. Обратился в банк, обещали запустить опротестование данных операций по снятию наличных (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — написал Алексей Беззуб, отметив, что средства были сняты в банкомате, расположенном в Гургаон в двадцати километрах от Дели.В комментариях посетители отметили, что, вероятнее всего, Алексей Беззуб стал жертвой «скиммеров» (специальных накладок на устройства банкомата), когда снимал наличные в другом банкомате.