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Правительство РФ отложило решение по внедрению электронных ветеринарных сертификатов

УрБК, Москва, 16.10.2017. Принято решение отложить внедрение электронных ветеринарных сертификатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Орешкина по итогам заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).



«Обсуждали вопросы с введением электронных ветеринарных сертификатов. Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов для того, чтобы процесс внедрения и подключения новых товарных групп был наиболее мягким и не приводил к перебоям с поставками», — пояснил М. Орешкин.



По словам министра, также на заседании КСИИ были обсуждены вопросы развития экспорта, включения российских компаний в глобальные цепочки производства тех или иных товаров, в том числе продуктов питания.



«Мое министерство будет работать над тем, чтобы помочь малому бизнесу получать те сертификаты, которые признаются крупнейшими компаниями мира, и тем самым стать частью мирового рынка», — сказал М. Орешкин.

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