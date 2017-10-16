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В Екатеринбурге 21-22 октября закроют парковку на площади 1905 года
16 октябрь 2017 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Власти Екатеринбурга запретят парковку транспортных средств на площади 1905 года 21 и 22 октября 2017 года в связи с проведением ярмарки выходного дня. Об этом сообщает информационный портал уральской столицы.
Автопарковка, обычно действующая на площади, будет закрыта уже с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья. Специалисты обещают наличие парковочных мест для жителей, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.
Следует отметить, что эта ярмарка станет предпоследней в 2017 году. Завершающие торговые дни состоятся 4 и 5 ноября.
Автопарковка, обычно действующая на площади, будет закрыта уже с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья. Специалисты обещают наличие парковочных мест для жителей, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.
Следует отметить, что эта ярмарка станет предпоследней в 2017 году. Завершающие торговые дни состоятся 4 и 5 ноября.
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