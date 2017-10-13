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ПНТЗ установил стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) установил стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Современное оборудование автоматически производит заборы проб в круглосуточном режиме. Инвестиции ПНТЗ в проект составили около 6 млн руб.



Пост мониторинга позволит следить за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных частиц, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, — это наиболее распространенные вредные вещества в атмосфере. Полученные данные по беспроводной системе будут поступать в санитарно-экологическую лабораторию ПНТЗ для обработки и хранения. Информация о состоянии воздуха может быть предоставлена заинтересованным лицам по официальному запросу.



Место размещения поста согласовано с ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Учитывая розу ветров и близость производственных площадок, объект размещён на границе жилой застройки в соответствии с нормами установки стационарных постов мониторинга.



«Группа ЧТПЗ принимает все меры для поддержания промышленной и экологической безопасности на самом высоком уровне. Организация мониторинга качества окружающей среды в зоне влияния предприятия — одно из условий соглашения с правительством Свердловской области. Установка стационарного поста мониторинга загрязнений воздуха стала важным этапом выполнения наших обязательств», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



ПНТЗ неукоснительно соблюдает все требования законодательства в сфере экологии и промышленной санитарии. Предприятие планомерно снижает количество размещаемых на территории отходов, совершенствует систему их утилизации, рационализирует водопользование.



На заводе также действует долгосрочная программа мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, предусматривающая комплексные меры по реализации природоохранных проектов до 2025 года.

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