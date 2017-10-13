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Суд в Екатеринбурге признал подрядчика ЖСК «Западный-1» виновным в мошенничестве
13 октябрь 2017 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор подрядчику работ, проводимых в ЖСК «Западный-1», Геворгу Ананяну, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам дела, в сентябре 2012 года Г. Ананян от имени ООО «АртСтрой», заключил с застройщиком жилого комплекса «Западный-1» ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения» договор подряда по благоустройству.
За проведение работ инвестор ЖСК «Западный-1» должен был передать Г. Ананяну двухкомнатную квартиру в жилищном комплексе.
«Однако Ананян работу выполнил некачественно, и она не была принята. Вместо исправления работ Ананян убедил директора ООО «АртСтрой», а также жителя Екатеринбурга в том, что работы по вышеуказанному договору подряда с его стороны выполнены в полном объеме и приняты заказчиком ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения», — говорится в сообщении.
Квартиру Геворг Ананян в итоге получил без права продажи. Далее он получил за недвижимость деньги в размере 2,8 млн руб. от потерпевшего, но недвижимость ему не передал. Полученными деньгами подрядчик распорядился по-своему.
В ходе судебного следствия Г. Ананян свою вину признал и в содеянном раскаялся. Однако деньги потерпевшему так и не вернул.
Суд признал Геворга Ананяна виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Согласно материалам дела, в сентябре 2012 года Г. Ананян от имени ООО «АртСтрой», заключил с застройщиком жилого комплекса «Западный-1» ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения» договор подряда по благоустройству.
За проведение работ инвестор ЖСК «Западный-1» должен был передать Г. Ананяну двухкомнатную квартиру в жилищном комплексе.
«Однако Ананян работу выполнил некачественно, и она не была принята. Вместо исправления работ Ананян убедил директора ООО «АртСтрой», а также жителя Екатеринбурга в том, что работы по вышеуказанному договору подряда с его стороны выполнены в полном объеме и приняты заказчиком ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения», — говорится в сообщении.
Квартиру Геворг Ананян в итоге получил без права продажи. Далее он получил за недвижимость деньги в размере 2,8 млн руб. от потерпевшего, но недвижимость ему не передал. Полученными деньгами подрядчик распорядился по-своему.
В ходе судебного следствия Г. Ананян свою вину признал и в содеянном раскаялся. Однако деньги потерпевшему так и не вернул.
Суд признал Геворга Ананяна виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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