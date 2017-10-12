Кризис

В Свердловской области сократилось число работников обрабатывающей отрасли

В августе 2017 года среднесписочная численность работников, занятых в обрабатывающей отрасли Свердловской области, составило 348 тыс. 138 человек. Это на 0,6% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сегменте «деятельность в области информации и связи» снижение составило 8,5% (до 31 тыс. 601 человека), «добыча полезных ископаемых» — 5,4% (до 22 тыс. 010 человек), «научные разработки» — 3,2% (до 14 тыс. 991 человека), «сельское хозяйство, охота и рыболовство» — 3,1% (до 34 тыс. 791 человека), «здравоохранение» — 2,2% (до 121 тыс. 365 человек), «транспортировка и хранение» — 1,7% (до 99 тыс. 974 человек).

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