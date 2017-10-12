Урожай обесценил зерно

Рекордный урожай зерновых культур в России обвалил рыночные цены на товар. В итоге стоимость зерна опустилась ниже затрат на его производство. Трудности с реализацией продукции испытывают и свердловские сельхозпроизводители, особенно фермеры. В региональном министерстве АПК и продовольствия рекомендуют аграриям перетерпеть ажиотаж и дождаться повышения стоимости. Сельхозпроизводители, впрочем, не считают такую стратегию эффективной.По состоянию на 11 октября 2017 года в России намолотили 129,9 млн тонн зерна, это на 13,4% больше, чем годом ранее. При том, что общая посевная площадь в этом году сократилась, урожайность выросла на 14,1% — с 26,2 ц/га до 29,9 ц/га. Резкое увеличение предложения на рынке обвалило цены.«Проблема есть, на сегодня предлагают цену за зерно 4-5 классов на уровне 4-5 рублей, а себестоимость на уровне где-то 7-8 рублей. Это усредненные цифры. То есть себестоимость на сегодняшний день выше цены на рынке, поэтому очень сложно людям продавать продукцию», — рассказала УрБК исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.Наиболее остро проблема с реализацией товара стоит перед фермерами, объемы урожая которых не дотягивают до оптовых уровней.«Есть проблемы с реализацией зерна, его очень много, и оно дешевеет. Крупные-то предприятия еще могут как-то сдать его, а маленьким фермерам, у которых небольшие объемы зерна, очень сложно. Есть разница, или вы оптом везете крупную партию, где сотни тысяч тонн, или фермер 500 тонн зерна куда-то должен реализовать. Кооперация у нас пока буксует», — прокомментировал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.Аграриям следует переждать ажиотаж и дождаться, когда цены на зерно снова поднимутся, считает министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.«Свердловская область отличается от других тем, что мы зерно потребляем. У нас очень развито животноводство и не так развито производство зерна: мы его закупаем. Наши местные сельхозтоваропроизводители, имея свои склады, наверное, вправе рассчитывать на то, что сейчас пройдет этот ажиотаж с низкой стоимостью зерна — мы главным образом говорим про продовольственное и фуражное — и наши местные производители молока, мяса, птицы будут готовы купить данные объемы зерна. Или участвовать в торгах, когда наши государственные предприятия будут по тендерам закупать зерно, и заключать с ними договоры», — сообщил УрБК глава регионального минАПК.Однако участники рынка не верят, что в ближайшее время стоимость зерна на рынке поднимется выше себестоимости. В крайнем случае улучшения ситуации можно ожидать к весне, считает Елена Стафеева.«Все будет зависеть от того, сколько зерна будет вывезено из России. Я пока выхода не вижу и прогноз дать по цене не могу. Думаю, что цена сильно не поднимется или поднимется, но уже ближе к весне. Поэтому, мне кажется, предложение подождать не совсем эффективно», — считает исполнительный директор Союза животноводов Урала.В некоторых случаях у фермеров не хватает средств, чтобы закончить уборочную кампанию, рассказывают эксперты. Если раньше они рассчитывали продать часть урожая и на эти средства закупить топливо, то по текущим ценам реализовать товар аграриям просто «жалко». Однако и оставить урожай на полях аграрии не могут. Вполне возможно, что им придется занимать средства на завершение уборки.