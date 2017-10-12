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В Екатеринбурге горел склад стройматериалов на улице Завокзальной

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. В Екатеринбурге горел склад стройматериалов на улице Завокзальной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила 11 октября 2017 года в 18.41 по местному времени.



«На площади 150 кв. метров повреждена кровля склада стройматериалов. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 26 человек личного состава. В 19.01 огонь был локализован, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19.53», — говорится в сообщении.

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