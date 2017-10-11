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Площадь пожара в локомотивном депо в Сысерти составила 1,5 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Пожарные потушили возгорание в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на ул. Челюскинцев в Сысертском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Площадь пожара составила 1 500 кв. м., горела деревянная обрешетка кровли цеха. До прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно эвакуировались 46 человек. Работники цеха эвакуировали 4 тепловоза и емкости с горюче-смазочными материалами. В результате пожара пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека и четыре звена газодымозащитной службы. На данный момент пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возникновения возгорания устанавливают дознаватели.

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