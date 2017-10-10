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Сотрудники ММК стали победителями фотоконкурса «Профсоюз: взгляд через объектив»

УрБК, Магнитогорск, 10.10.2017. Комитет Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) подвел итоги фотоконкурса «Профсоюз: взгляд через объектив». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



«Конкурс был организован областной организацией ГМПР и нацелен на содействие средствами профессионального и любительского фотоискусства распространению профсоюзной идеологии, повышению авторитета профактива, престижа рабочих профессий, раскрытию творческих способностей людей — работников горно-металлургической отрасли, членов профсоюза», — говорится в сообщении.



Активное участие в конкурсе приняли представители первичных профсоюзных организаций Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз», ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», ПАО «Челябинский цинковый завод».



Всего было представлено 52 снимка. Их оценивала комиссия областной организации ГМПР по информационной работе. В соответствии с положением о конкурсе учитывались композиционное решение, выразительность, оригинальность.



По результатам конкурса третье место поделили между собой ведущий специалист по информационной работе ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» Наталья Козлова (работа «Трудовые будни профкома») и Михаил Просвирнин, главный калибровщик ЦЗЛ ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» (работа «Перед рейсом»).



На втором месте расположились ведущий специалист по охране труда Управления главного энергетика ПАО «ММК» Рим Абзалутдинов (работа «Слава победителям») и Андрей Пупков, помощник председателя первичной профсоюзной организации ПАО «ЧМК» (работа «Солидарность»). Первое же место завоевала старший менеджер группы по обеспечению деятельности правления и комитетов совета директоров ПАО «ММК» Ирина Заитова, представившая на суд жюри работу «Живем настоящим, помним прошлое, строим будущее».



Напомним, что триумфатор областного конкурса становилась летом нынешнего года победителем фотоконкурса первичной профсоюзной организации Группы ММК «#Я в профсоюзе!» в номинации «С юбилеем, комбинат!». Победители областного фотоконкурса ГМПР получили дипломы и денежные премии.

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