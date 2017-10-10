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С начала года в Свердловской области потребительские цены на товары и услуги возросли на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. С начала года (в сентябре 2017 года к уровню декабря 2016 года) потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в Свердловской области возросли на 1,3%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Прирост цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) составил 0,1% (в 2016 году — 2,5%).



Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров снижение цен наблюдалось на сахар-песок на 16,5%, яйца куриные — на 10,6%, плодоовощную продукцию, включая картофель — на 9,3%, крупы и бобовые — на 7,9%, масло подсолнечное — на 5,8%, макаронные изделия — на 2,6%, муку пшеничную — на 1,5%. Мороженое подорожало на 9,1%, сыры — на 6,3%, алкогольные напитки — на 4,9%, напитки безалкогольные — на 3,5%, молоко и молочная продукция — на 2,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,2%, рыбопродукты — на 1,6%, мясопродукты, кондитерские изделия — на 1,3%.



Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце сентября 2017 года составила 3 тыс. 961,8 руб. и по сравнению с началом года повысилась на 0,1%.



Индекс цен на непродовольственные товары составил 101,9% (в 2016 году — 105,6%).



Цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары повысились на 8,9%, табачные изделия — на 5%, печатные издания — на 2,6%. Цены на электротовары и другие бытовые приборы стали ниже на 0,6%, моющие и чистящие средства — на 0,1%.



Бензин автомобильный в среднем подорожал на 3,8%, дизельное топливо — на 1,8%. Цена на газовое моторное топливо снизилась на 3,6%.



Цены и тарифы на услуги возросли на 1,6% (в 2016 году — на 4,7%).



Жилищные услуги в среднем подорожали на 3,4%, коммунальные услуги — на 5,4%. Из услуг связи на 15,8% повысилась плата за пересылку простого письма внутри России массой до 20 г, на 10% — абонентская плата за радиотрансляционную точку. Тарифы на услуги городской телефонной связи в среднем увеличились на 2,1%.



Индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, в сентябре 2017 года к уровню декабря 2016 года составил 101,3%.

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