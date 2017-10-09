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«Татнефть» опровергла информацию о намерении продать банк «Зенит»

УрБК, Москва, 09.10.2017. «Татнефть», владеющая 71% акций банка «Зенит», опровергла информацию о намерении продать кредитную организацию. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.



«В настоящее время «Татнефть» не собирается продавать банковский актив «Зенит». Напротив, все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — сказал представитель компании.



Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила о том, что «акционер намерен продать непрофильный банковский актив» в долгосрочной перспективе. В ближайших планах основного акционера — вывести банк на операционную прибыльность уже в 2018 году.

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