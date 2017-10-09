Новости дня
«Татнефть» опровергла информацию о намерении продать банк «Зенит»
9 октябрь 2017 (13:42)
УрБК, Москва, 09.10.2017. «Татнефть», владеющая 71% акций банка «Зенит», опровергла информацию о намерении продать кредитную организацию. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.
«В настоящее время «Татнефть» не собирается продавать банковский актив «Зенит». Напротив, все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — сказал представитель компании.
Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила о том, что «акционер намерен продать непрофильный банковский актив» в долгосрочной перспективе. В ближайших планах основного акционера — вывести банк на операционную прибыльность уже в 2018 году.
«В настоящее время «Татнефть» не собирается продавать банковский актив «Зенит». Напротив, все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — сказал представитель компании.
Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила о том, что «акционер намерен продать непрофильный банковский актив» в долгосрочной перспективе. В ближайших планах основного акционера — вывести банк на операционную прибыльность уже в 2018 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Акционеры банка «Зенит» планируют его продажу
- На стройке стадиона ФК «Зенит» произошло затопление
- Халк намерен уйти из «Зенита»
- «Зенит» обыграл «Порту» в гостях
- «Зенит» оценил Романа Павлюченко в 10 миллионов фунтов
Loading...