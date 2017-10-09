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В Екатеринбурге будут судить экс-председателя совета директоров «Уником Партнера»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров инвестиционной компании ООО «Уником Партнер» Николая Тимофеева. Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с 2010 года по ноябрь 2014 года Н. Тимофеев, являясь членом совета директоров, а с 2012 года — председателем совета директоров «Уником Партнер», проводил инвестиционные сделки, не выгодные для возглавляемой им компании. Целью указанной деятельности было извлечение выгод и преимуществ для себя, а также физических и юридических лиц, в благоприятном финансовом состоянии которых обвиняемый был заинтересован.



В частности, Н. Тимофеев отдавал указания о заключении с подконтрольными ему фирмами договоров займа, на основании которых юридическим лицам предоставлялись крупные суммы, исчисляемые миллионами рублей. В дальнейшем заключались дополнительные соглашения о переносе сроков их возврата. Эти действия привели к уменьшению размера собственных средств «Уником Партнер».



Впоследствии денежные средства в «Уником Партнер» возвращены не были, что повлекло за собой невозможность исполнить обязательства перед клиентами инвестиционной компании.



Н. Тимофееву инкриминируется совершение действий вопреки законным интересам инвестиционной компании, которые повлекли за собой прекращение деятельности «Уником Партнер», а также неисполнение обязательств перед клиентами по возврату инвестированных ими денежных средств на сумму свыше 342,6 млн руб.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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