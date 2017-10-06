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С начала года цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизились на 2,1%

УрБК, Москва, 06.10.2017. С начала года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 2,1%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».



По итогам III квартала средняя цена снизилась на 1,3%. На сегодняшний день усредненная стоимость 1 кв. метра вторичного жилья в Екатеринбурге составляет 68 тыс. 222 руб.



По данным портала, средняя стоимость квартир на вторичном рынке города составляет 4 млн 119 тыс. 778 руб. Это значение с начала года снизилось на 0,1%, а за III квартал — на 0,9%.



Средняя цена 1 кв. метра по всем городам России составляет, по данным портала, 54 тыс. 079 руб.



Первая пятерка городов по стоимости квартир выглядит так: Москва (210 тыс. 647 руб. за кв. м.), Санкт-Петербург (107 тыс. 253 руб. за кв. м.), Сочи (100 тыс. 014 руб. за кв. м.), Владивосток (83 тыс. 133 руб. за кв. м.) и Московская область (81 944 руб. за кв. м.).



Положительный прирост по цене 1 кв. метра «вторички» продемонстрировали всего 20 городов, один остался без изменений, а в 48 прослеживается падение цен. Динамика квадратного метра квартир в целом по всем городам составила минус 2,2%.

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