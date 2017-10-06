Уральский промтуризм на распутье

Развитие въездного турпотока в Свердловскую область сегодня эксперты связывают в первую очередь со становлением промышленного туризма: значительный потенциал региона в этой сфере могут оценить не только россияне, но и иностранцы. Однако направление пока «набирает обороты» крайне медленно. С точки зрения представителей туристической отрасли, необходимо формировать турпродукт на действующих предприятиях и активно продвигать его. Между тем сами промышленники сомневаются в экономической целесообразности такой деятельности.Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый на пресс-конференции в Екатеринбурге отметил, что продвижение промышленного туризма на Урале имеет большие перспективы.«Сегодня это международный тренд, и не продвигать богатое наследие России и Урала — непозволительная роскошь. Это вопрос патриотического воспитания, профориентации. И наша задача — сформировать условия на предприятиях, при которых туристы, школьники смогли бы их посещать. Сегодня будет учрежден Федеральный совет по промышленному туризму: он более системно объединит все индустриальные центры РФ и поможет в продвижении данного направления за рубежом», — рассказал эксперт.По словам председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в настоящее время необходимо сформировать турпродукт, который можно будет продвигать на российском и зарубежном рынках. Сегодня как в целом по стране, так и в Свердловской области лишь несколько крупных промышленных предприятий готовы к такой работе.«В Уральском регионе туроператоры в основном вывозят туристов. Это хорошо, но чтобы избежать потрясений, нужно диверсифицировать свою деятельность. И представлять не потенциал региона, а продукт — сформированный, «упакованный», с определенной ценой. И промышленный туризм имеет здесь первостепенное значение, поскольку он уникален для региона. Динамика его роста может быть взрывной, поскольку база очень низкая. Однако сегодня только отдельные точки, такие как Белоярская АЭС и УГМК, продвигают это направление», — пояснил Юрий Барзыкин.Впрочем, относительно причин столь медленного становления промышленного туризма и путей его дальнейшего развития мнения экспертов расходятся. По словам главы Нижнего Тагила Сергея Носова, существует проблема внутренних регламентов предприятий, которые могли бы предоставить рынку свой турпродукт. Кроме того, необходимо корректировать менталитет промышленников, чтобы они рассматривали продвижение своего предприятия через туризм в качестве важного элемента маркетинговой политики.«Я думаю, главный вопрос — это обеспечение техники безопасности, а в случае закрытых объектов — еще и режима секретности. В этом направлении ведется работа. Что касается популяризации данного вида туризма, частные компании никто не может заставить этим заниматься. И хотя они тратят на маркетинг определенные средства, не все менеджеры понимают, что формирование турпродукта будет эффективным вложением в продвижение предприятия, создание его положительного имиджа», — рассказал Сергей Носов.Более жесткой позиции придерживаются представители самих предприятий. Они отмечают, что постоянный турпоток зачастую несовместим с производственным процессом, а окупить затраты на организацию экскурсий за счет посетителей невозможно. В то же время позволять турбизнесу зарабатывать на подобных турах, несмотря на собственные убытки, ни одно предприятие не станет.«В мировом опыте промышленный туризм — способ реабилитации заброшенных заводов, не связанных с круглосуточно действующим производством. УГМК действительно принимает гостей, но это делается несколько раз в год. Если люди идут в медеплавильный цех, там не проводится никаких опасных операций, раздвигается график работ. Если идут смотреть, как наливают золото, работники стоят и ждут, чтобы продемонстрировать процесс. Но это не туризм, это нельзя делать постоянно», — пояснил заместитель генерального директора УГМК Евгений Брагин.По его словам, в уральских городах нужно создавать специальную инфраструктуру, объекты для промышленного туризма. Однако это потребует больших затрат — и финансовых, и временных. Причем эти затраты вряд ли окупятся, поскольку маловероятно, что созданные объекты привлекут достаточный турпоток.Таким образом, эксперты сходятся в оценке перспективности промышленного туризма в Свердловской области, однако относительно путей его развития мнения различаются. Пока формат, устраивающий с экономической точки зрения и предприятия, и турбизнес, не найден. Представители компаний отмечают, что именно это является основным тормозом в продвижении данного направления.