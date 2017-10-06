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В Екатеринбурге на все выходные закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. С 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья в Екатеринбурге будет закрыта парковка на площади 1905 года в связи с проведением ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Дополнительные парковочные места будут организованы на ул. Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного по соседству крупного торгового центра.



«Кроме широкого ассортимента сельскохозяйственных продуктов и изделий прикладного искусства, представленных уральцам местными фермерами и производителями, посетителей ярмарки ждет большая концертно-развлекательная программа с конкурсами и призами», — говорится в сообщении.

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