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Официальный курс долл. США снизился на 20 коп., евро — на 15 коп.

5 октябрь 2017 (15:07)

УрБК, Москва, 05.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября. Курс долл. США снизился на 20,21 коп., до 57,58 руб., курс евро — на 15,7 коп., до 67,77 руб.

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