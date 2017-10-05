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В Белоярском районе судебные приставы арестовали Volkswagen Tiguan за долг в 7 млн рублей
5 октябрь 2017 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Белоярском районе судебные приставы арестовали автомобиль Volkswagen Tiguan за долг в 7 млн руб. перед банком и тремя физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Как сообщают в ведомстве, должник, ведя предпринимательскую деятельность, взял деньги для развития бизнеса, а возвращать кредиторам эти суммы пришлось уже через суд.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета, принадлежащие должнику, и часть долга была взыскана. Были вынесены также постановления об ограничении действий с недвижимым имуществом должника и ограничение в праве выезда за пределы России. Однако оставшуюся часть долга мужчина по-прежнему отказывался платить.
Судебные приставы-исполнители выехали по одному из адресов, указанных как место проживания должника в исполнительном документе, для совершения ареста имущества должника. На месте судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника Volkswagen Tiguan.
Автотранспортное средство было передано на ответственное хранение специализированной организации.
«Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку и в дальнейшем на торги в ТУ Росимущества», — говорится в сообщении.
Как сообщают в ведомстве, должник, ведя предпринимательскую деятельность, взял деньги для развития бизнеса, а возвращать кредиторам эти суммы пришлось уже через суд.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета, принадлежащие должнику, и часть долга была взыскана. Были вынесены также постановления об ограничении действий с недвижимым имуществом должника и ограничение в праве выезда за пределы России. Однако оставшуюся часть долга мужчина по-прежнему отказывался платить.
Судебные приставы-исполнители выехали по одному из адресов, указанных как место проживания должника в исполнительном документе, для совершения ареста имущества должника. На месте судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника Volkswagen Tiguan.
Автотранспортное средство было передано на ответственное хранение специализированной организации.
«Если должник в ближайшее время не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку и в дальнейшем на торги в ТУ Росимущества», — говорится в сообщении.
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