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Компания «Русэнергосбыт» может купить Рефтинскую ГРЭС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. Компания «Русэнергосбыт» (50,5% ЕСН Григория Березкина) может купить Рефтинскую ГРЭС (Свердловская область, на 100% принадлежит «Энел Россия»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.



Собеседник издания отмечает, что «Русэнергосбыт» готов приобрести Рефтинскую ГРЭС за 20 млрд руб., но «Энел Россия» хочет получить от сделки 30-35 млрд руб. При этом обе стороны отказались комментировать изданию эту информацию.



Напомним, что информация о продаже Рефтинской ГРЭС появилась в апреле 2016 года.



Рефтинская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция на Урале, работающая на угле. Она была введена в эксплуатацию в 1970 году. Установленная мощность — 3800 МВт. Выработка электроэнергии в 2015 году составила 20,04 млн МВт/ч. Располагает десятью энергоблоками.



Отметим, что Enel приобрела долю в «Энел Россия» (бывшая ОГК-5) в 2007 году за 85 млрд руб. (около 2,4 млрд евро). Итальянская компания стала первым иностранным инвестором в российской электроэнергетике.

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