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В Пригородном районе главбуха «МПК Николо-Павловская» обвиняют в хищении 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Пригородном районе главный бухгалтер ООО «МПК Николо-Павловская» предстанет перед судом по обвинению в хищении средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с июля 2016 года по июль 2017 года главный бухгалтер присвоила вверенные ей денежные средства «МПК Николо-Павловская», переведя их на свой банковский счет. В результате хищения материальный ущерб предприятию превысил 200 тыс. руб.



В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала, однако ущерб не возместила. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.



При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.

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