Урал ожидает обвал жилищного строительства

В Свердловской области в рамках «Уральского форума недвижимости» подвели предварительные итоги развития строительного комплекса в 2017 году. В январе-августе в регионе ввели в эксплуатацию 1 млн 074 тыс. кв. м. жилья, что на 6,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам всего года свердловский Минстрой прогнозирует строительство 2 млн кв. м., в том числе 1 млн кв. м. в Екатеринбурге. Эти цифры сопоставимы с уровнем ввода жилья, который наблюдался в 2015-2016 годах. Однако уже в 2018 году ситуация может кардинально измениться из-за того, что число объектов на высокой стадии строительства в последнее время заметно сокращается.Глава министерства строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что в 2017 году отставание от прошлогодних показателей ввода жилья в среднем составляет 5-7%.«Поименно анализируя объекты, которые должны достроить до конца года, можно ожидать приблизительно таких же уровней. Однако важно отметить следующую тенденцию. Сейчас по всей стране наблюдается сокращение объемов жилищного строительства. Это связано с тем, что общее число начатых проектов в последние два года неуклонно снижается. В Свердловской области и в Екатеринбурге такая тенденция тоже наблюдается. Да, у нас немного больше был раскручен маховик. Он на сегодняшний день еще догоняет определенные тенденции. Уже в 2018 году это может привести к снижению объемов сдачи жилья в регионе», — рассказал Михаил Волков.Отметим, что строительство многоквартирного дома в Екатеринбурге в среднем составляет 2-2,5 года. Вместе с подготовкой необходимой документации сроки реализации проекта нередко достигают 3-3,5 лет. Сейчас в Екатеринбурге заканчивают вводить в эксплуатацию объекты, возведение которых началось в докризисное время.По данным аналитического исследования ГК «Новосел», в III квартале 2017 года доля предложения в готовых новостройках уральской столицы составила 46%, что вдвое выше уровня аналогичного периода прошлого года (22%).Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Ирина Зырянова в своем выступлении также обратила внимание на заметное сокращение числа новых проектов в Екатеринбурге. Кроме того, она рассказала об основных итогах развития рынка жилья за первые восемь месяцев 2017 года.«На первичном рынке на продажу выставлены 17 тыс. квартир. Из них 3,8 тыс. — в сданных домах. Это достаточно высокий показатель. На вторичном рынке объем предложения снижается. Сейчас в базе данных УПН насчитывается 9,8 тыс. объектов. Еще летом было 10,8 тыс. Это хорошее снижение. Выбор у покупателей остается достаточно большим. За восемь месяцев 2017 года число заключенных сделок купли-продажи на вторичном рынке выросло на 8%, на первичном — почти на 20%. В первую очередь это связано со снижением ипотечных ставок. Впрочем, есть и отрицательные моменты. Застройщики в последнее время заметно сократили число новых проектов. Что будет дальше? Посмотрим. Видимо, придется отдельно обсуждать эту проблему», — сообщила Ирина Зырянова.Президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Татьяна Деменок перечислила основные тренды, которые наблюдаются на рынке жилья Екатеринбурга и других городов.«Прежде всего, можно отметить сокращение объемов строительства. На мой взгляд, на сегодняшний день первичный рынок достиг «дна». Мы уже не видим таких провальных демпинговых цен, которые наблюдались в 2016-м и начале 2017 года. Кроме того, на рынке постепенно появляются инвестиционные квартиры. До кризиса их доля составляла 20-25%. Сейчас этот процент совсем низкий. К примеру, в Екатеринбурге это 5%», — рассказала Татьяна Деменок.Как отмечают эксперты, в последнее время в Екатеринбурге наблюдается рост выдачи разрешительной документации на строительство многоквартирных домов. В перспективе это приведет к росту объемов сдачи жилья. Однако это произойдет только через 2-3 года, когда эти проекты будут завершены. В ближайшие годы рынок ожидает глубокое снижение темпов ввода.