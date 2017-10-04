Дайджест

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии 2017 года

Нобелевскую премию по химии вручили ученым Жаку Дюбоше, Иокиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Сообщение о лауреатах появилось в официальном Twitter, транслирует «Российская газета».



В прошлом году приз в этой области получили Жан-Пьер Соваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринг. Ученых наградили «за проектирование и синтез молекулярных машин».



Нобелевскую премию 2017 года уже вручили за достижения в медицине и физике.



Церемония вручения наград пройдет 10 декабря в стокгольмской филармонии. Победители 2017 года получат золотую медаль и диплом, а на следующий день на банковские счета им перечислят 1,12 млн долл. США.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: