Дайджест
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии 2017 года
4 октябрь 2017 (17:26)
Нобелевскую премию по химии вручили ученым Жаку Дюбоше, Иокиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Сообщение о лауреатах появилось в официальном Twitter, транслирует «Российская газета».
В прошлом году приз в этой области получили Жан-Пьер Соваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринг. Ученых наградили «за проектирование и синтез молекулярных машин».
Нобелевскую премию 2017 года уже вручили за достижения в медицине и физике.
Церемония вручения наград пройдет 10 декабря в стокгольмской филармонии. Победители 2017 года получат золотую медаль и диплом, а на следующий день на банковские счета им перечислят 1,12 млн долл. США.
В прошлом году приз в этой области получили Жан-Пьер Соваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринг. Ученых наградили «за проектирование и синтез молекулярных машин».
Нобелевскую премию 2017 года уже вручили за достижения в медицине и физике.
Церемония вручения наград пройдет 10 декабря в стокгольмской филармонии. Победители 2017 года получат золотую медаль и диплом, а на следующий день на банковские счета им перечислят 1,12 млн долл. США.
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