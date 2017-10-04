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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Минеральные Воды — Тель-Авив

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 ноября 2017 года открывает перелеты по новому направлению, которое свяжет юг России с одним из крупнейших городов Израиля — Тель-Авивом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Регулярный рейс по маршруту Минеральные Воды — Тель-Авив будет осуществляться еженедельно по средам. Вылет из Минеральных Вод в 13.35, вылет из Тель-Авива в 16.30 по местному времени. Время в пути составляет 2 часа 55 минут. Линия обслуживается комфортабельными лайнерами A-320, оборудованными салонами бизнес- и экономического класса.



Новым партнером «Уральских авиалиний» стала израильская туристическая компания «R-way Group Israel LTD», которая уже начала продажу туров по данному направлению.



Напомним, что перевозчик уже выполняет рейсы в Тель-Авив из шести городов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Сочи, а также из подмосковного аэропорта Жуковский.

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