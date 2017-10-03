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Утвержден состав оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга кандидатом на проведение «ЭКСПО-2025»
3 октябрь 2017 (16:35)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
В состав оргкомитета вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.
Также в числе организаторов — руководители крупных промышленных компаний, действующих на территории Среднего Урала: председатель совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин, председатель совета директоров АО «ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский.
В состав оргкомитета вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.
Также в числе организаторов — руководители крупных промышленных компаний, действующих на территории Среднего Урала: председатель совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин, председатель совета директоров АО «ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский.
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