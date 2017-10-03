Новости дня

В Екатеринбурге жители двух домов остаются без отопления из-за незавершенного капремонта

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В Екатеринбурге жители двух домов по адресам Краснофлотцев, 29 и Кировградская, 23 остаются без отопления из-за незавершенного капремонта. Об этом сегодня сообщил журналистам и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



«В настоящее время в Свердловской области не подключено к системе теплоснабжения из-за незавершенных работ по капремонту два дома — Краснофлотцев, 29 и Кировградская, 23 в Екатеринбурге. Их планируют подключить сегодня. Все остальные дома, в которых был запланирован ремонт систем теплоснабжения, в настоящее время находятся под давлением и с температурой теплоисточника», — прокомментировал и.о. министра.



По оперативным данным регионального минЖКХ, на сегодняшний день целевой показатель по замене систем отопления в рамках программы капремонта выполнен на 95%. В остальных домах с незавершенным капремонтом замена системы отопления идет по стоякам, завершить работы планируют к середине октября.



Вместе с тем и.о. министра отметил увеличившееся число прорывов в помещениях, где собственники отказались от замены стояков отопления.



«При запуске тепла отремонтированные системы выдержали, а прорывы произошли как раз в тех квартирах, собственники которых не пустили к себе ремонтные бригады. Пришлось фонду капитального ремонта в режиме ЧС возвращать подрядные организации, выходить на этих собственников, чтобы обеспечить подачу тепла в эти дома, и заканчивать капитальный ремонт. Думаю, ситуация в этом году послужит уроком и другим собственникам, чтобы в следующие годы число отказов от допуска на замену систем внутренней инженерной инфраструктуры было минимальным», — сообщил Николай Смирнов.



Отметим, что по действующему законодательству, собственник, не допустивший в свое помещение подрядную организацию для работ в рамках капремонта, берет на себя обязательство компенсировать ущерб жителям дома при аварийной ситуации в его квартире. По словам Николая Смирнова, в регионе уже есть прецеденты подобной судебной практики.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: