Новости дня

Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 13 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.10.2017. Правительство РФ приняло постановление об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на 13,15 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 13,15 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.



В частности, 3,74 млрд руб. будет направлено на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Еще 9,14 млрд руб. — на строительство дополнительных остановок Московской железной дороги и Московского центрального кольца.



На данный момент уставный капитал компании составляет 2,16 трлн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: