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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга без отопления остаются свыше 1,5 тыс. жителей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Свыше 1,5 тыс. жителей Верх-Исетского района Екатеринбурга остаются без отопления. Об этом сообщает пресс-служба УК «Верх-Исетская».



Сегодня, 2 октября, работники Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) ведут раскопки по адресу Крауля, 10. Из-за этого без отопления и горячей воды остаются многоквартирные дома по адресам Крауля, 10, Крауля, 13 и Анри Барбюса, 15. Тепло в эти дома в этом отопительном сезоне еще не поступало. По мнению специалистов управляющей компании Верх-Исетского района, авария на сетях произошла при подаче теплоносителя.



Помимо этого, работники ресурсноснабжающей компании ремонтируют трубы около многоквартирника на улице Московской. Два двухэтажных дома — Московская, 28 и 28а — остаются без отопления.



В аварийно-диспетчерской службе управляющей компании «Верх-Исетская» отмечают значительный рост количества звонков от жителей с вопросами, которые касаются отопления. При этом жилой фонд УК был готов к запуску тепла еще 1 сентября. Число прорывов при включении отопления в этом году поднимает вопрос о том, насколько качественно поставщик проводил летние опрессовки, считают в управляющей компании.



Кроме того, само разделение старта отопительного сезона на этапы по территориальному признаку противоречит законодательству, считают в УК «Верх-Исетская».



«Согласно постановлению правительства № 354, в первую очередь производится подключение медицинских учреждений и учреждений социального обеспечения (при среднесуточной температуре в течение пяти суток +10 и ниже), затем отопление должно появиться в жилых домах (при среднесуточной температуре в течение пяти суток +8 и ниже), а в последнюю очередь подключаются административные здания и промышленные предприятия. Никакого поэтапного разделения по районам законодательством не предусмотрено. Вероятно, именно из-за неготовности сетей поставщики запускают тепло в 4 этапа, а параллельно ремонтируют свои трубы», — комментируют в пресс-службе управляющей компании.

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