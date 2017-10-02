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В Екатеринбурге из-за аварии четыре многоквартирных дома на Блюхера остаются без отопления
2 октябрь 2017 (14:52)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. На улице Блюхера в Екатеринбурге четыре многоквартирных дома с пятницы остаются без отопления из-за аварии, сообщил УрБК местный житель. Однако приступить к ремонту ремонтники планируют только завтра, во вторник.
«Я живу на Блюхера, 49. У нас в зону аварии попали еще три дома — 47, 51 и 59. Это 12- и девятиэтажки. В пятницу у нас произошла авария, мы — все четыре дома — сидим без отопления. Я оборвал все телефоны — и управляющей компании «Фонд Радомир», и ЕТК. Сегодня дозвонился в Центральную диспетчерскую службу, и — самое интересное — мне сказали, что устранять аварию начнут только завтра. Я спрашиваю: почему не сегодня, почему не в выходные, если в пятницу уже известно было, что четыре дома без отопления? Мне говорят, что ремонтники не успевают. Поэтому о какой круглосуточной оперативной работе может идти речь?» — говорит горожанин.
По информации ЕТК, в зоне ограничений подачи тепла в городе остаются около 300 объектов. Напомним, четвертый этап подключения отопления в городе завершился 30 сентября. Всего в Екатеринбурге около 8 тыс. многоквартирных домов, однако не все они запитаны на централизованной системе.
«Я живу на Блюхера, 49. У нас в зону аварии попали еще три дома — 47, 51 и 59. Это 12- и девятиэтажки. В пятницу у нас произошла авария, мы — все четыре дома — сидим без отопления. Я оборвал все телефоны — и управляющей компании «Фонд Радомир», и ЕТК. Сегодня дозвонился в Центральную диспетчерскую службу, и — самое интересное — мне сказали, что устранять аварию начнут только завтра. Я спрашиваю: почему не сегодня, почему не в выходные, если в пятницу уже известно было, что четыре дома без отопления? Мне говорят, что ремонтники не успевают. Поэтому о какой круглосуточной оперативной работе может идти речь?» — говорит горожанин.
По информации ЕТК, в зоне ограничений подачи тепла в городе остаются около 300 объектов. Напомним, четвертый этап подключения отопления в городе завершился 30 сентября. Всего в Екатеринбурге около 8 тыс. многоквартирных домов, однако не все они запитаны на централизованной системе.
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